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Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 апреля 2024, 05:15
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Депрессия у молодёжи оказалась связана с большим количеством времени в Интернете

Это выяснили специалисты из Великобритании, Малайзии и Австралии
Сейчас у молодых людей появилась привычка отвлекаться на телефон во время личного разговора с кем-то. По-другому она называется фаббингом. Учёные провели исследование и обнаружили, что в целом время, проведённое в Интернете, плохо сказывается на здоровье молодёжи.
Депрессия у молодёжи оказалась связана с большим количеством времени в Интернете
© Newsweek

Учёные из Университета Дерби, Университета Тэйлорс, Университета Санвэй, Университета Монаша проанализировали 52 более ранних работ. Они пришли к выводу, что при ежедневном проведении длительного времени в Интернете у молодых людей развивается депрессия и сонливость. Статья с результатами этого исследования были опубликована в журнале Information Technology & People.

Специалисты изучали данные людей, которым на момент сбора информации было 10−19 лет. Оказалось, что Интернет в их жизни вытеснял множество полезных для здоровья видов деятельности. Среди них — те, что связаны с физической активностью, взаимодействием с людьми.

Депрессия у молодёжи оказалась связана с большим количеством времени в Интернете
© stock.adobe.com

При этом у участников исследования усиливались симптомы депрессии, развивалась сонливость.

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