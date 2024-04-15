Депрессия у молодёжи оказалась связана с большим количеством времени в Интернете

Депрессия у молодёжи оказалась связана с большим количеством времени в ИнтернетеЭто выяснили специалисты из Великобритании, Малайзии и Австралии
Учёные из Университета Дерби, Университета Тэйлорс, Университета Санвэй, Университета Монаша проанализировали 52 более ранних работ. Они пришли к выводу, что при ежедневном проведении длительного времени в Интернете у молодых людей развивается депрессия и сонливость. Статья с результатами этого исследования были опубликована в журнале Information Technology & People.
Специалисты изучали данные людей, которым на момент сбора информации было 10−19 лет. Оказалось, что Интернет в их жизни вытеснял множество полезных для здоровья видов деятельности. Среди них — те, что связаны с физической активностью, взаимодействием с людьми.
При этом у участников исследования усиливались симптомы депрессии, развивалась сонливость.
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