Депрессия у молодёжи оказалась связана с большим количеством времени в Интернете

Учёные из Университета Дерби, Университета Тэйлорс, Университета Санвэй, Университета Монаша проанализировали 52 более ранних работ. Они пришли к выводу, что при ежедневном проведении длительного времени в Интернете у молодых людей развивается депрессия и сонливость. Статья с результатами этого исследования были опубликована в журнале Information Technology & People.

Специалисты изучали данные людей, которым на момент сбора информации было 10−19 лет. Оказалось, что Интернет в их жизни вытеснял множество полезных для здоровья видов деятельности. Среди них — те, что связаны с физической активностью, взаимодействием с людьми.