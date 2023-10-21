Депутат Госдумы предложил запретить рекламу фастфуда в СМИ

Депутат Госдумы предложил запретить рекламу фастфуда в СМИЧего только не сделаешь ради пропаганды здорового образа жизни
В последнее время вопросы здорового питания и борьбы с ожирением становятся все более актуальными. В этом контексте депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой ограничить продвижение фастфуда в средствах массовой информации (СМИ).
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Предложение Хамзаева касается запрета на рекламу быстрого питания и газированных напитков, а также активного информирования граждан о возможных негативных последствиях употребления такой продукции.
Предложение направлено на борьбу с ожирением, проблемой, которая, по данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, уже затронула 11% населения страны.
Такой шаг может стать частью государственной стратегии по продвижению здорового образа жизни среди населения. По мнению депутата, ограничение рекламы вредной пищи в СМИ поможет снизить уровень потребления фастфуда, что в свою очередь положительно скажется на общественном здоровье.