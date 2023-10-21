Депутат Госдумы предложил запретить рекламу фастфуда в СМИ

Предложение Хамзаева касается запрета на рекламу быстрого питания и газированных напитков, а также активного информирования граждан о возможных негативных последствиях употребления такой продукции.

Предложение направлено на борьбу с ожирением, проблемой, которая, по данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, уже затронула 11% населения страны.

Такой шаг может стать частью государственной стратегии по продвижению здорового образа жизни среди населения. По мнению депутата, ограничение рекламы вредной пищи в СМИ поможет снизить уровень потребления фастфуда, что в свою очередь положительно скажется на общественном здоровье.