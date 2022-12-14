Деревня пострадала от оспы, проказы и гепатита одновременно

Отсутствие личной гигиены, крысы-переносчики болезней и общие антисанитарные условия жизни - Средневековье принято считать эпохой повсеместных болезней.

Для исследования раннесредневекового поселения ученые выделили ДНК из 70 человеческих скелетов, раскопанных в его пределах. Могилы могли быть связаны с различимыми фермерскими хозяйствами и датированы поздним меровингским периодом (7-8 век н.э.).

"Данные ДНК показали, что жители Лауххайма страдали от инфекций, вызванных различными возбудителями, такими как Mycobacterium leprae, вирус гепатита B HBV, парвовирус B19 и вирус ветряной оспы VARV", - говорит профессор Бен Краузе Киора.

Инфекционные агенты, обнаруженные в Лауххайме, вызывают как хронические, так и острые заболевания различной степени тяжести. Инфицирование M. leprae может привести к развитию стойкой и крайне изнурительной проказы. Симптомы инфекции HBV варьируются от легких болей в животе и лихорадки до фиброза печени и даже рака печени. В19 представляется менее опасным, поскольку инфекция обычно протекает бессимптомно, а тяжелые осложнения редки. До искоренения в 1980 году вирус натуральной оспы вызывал оспу - острое заболевание с высокой смертностью, “однако из-за генетических различий между современным и средневековым VARV мы не можем сказать, каковы были симптомы инфекции в Средние века и был ли возбудитель так же опасен, как современная оспа”, - объясняют ученые.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.