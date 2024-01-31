Дерматолог рассказал, почему женщины могут лысеть и что с этим делать

Начинается такое облысение с истончения волос на макушке головы - в центре. Иногда же со временем просто уменьшается плотность волос. В крайних случаях у женщин на макушке головы могут вообще отсутствовать волосы.

Будьте осторожны со своими волосами. Старайтесь их реже мыть, не делайте тугие косы или пучки, будьте осторожны со средствами, которые вы на волосы наносите (они не должны содержать агрессивные химикаты).

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