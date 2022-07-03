Дерматологи назвали продукты, ухудшающие вид вашей кожи

Мясные продукты (сосиски, колбасы и т.д.).

Дерматологи утверждают, что ообработанное мясо содержит большое количество насыщенных жиров и нитратов, которые вызывают воспаление.

Жирное мясо.

В нём содержатся инсулиноподобные факторы роста, которые стимулируют выработку половых гормонов (андрогенов), а те в свою очередь вызывают увеличение выработки кожного сала.

Коровье молоко и другие молочные продукты.

Исследования показывают, что употребление большого количества молочных продуктов (особенно коровьего молока) может вызвать появление прыщей.

Сывороточный протеин.

Тоже способен увеличить количество прыщей.

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