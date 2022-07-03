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Дерматологи назвали продукты, ухудшающие вид вашей кожи

Не удивляйтесь ранним морщинам и прыщам
Ваша диета влияет на внешний вид кожи. К сожалению, некоторые продукты могут ухудшить ситуацию. Дерматологи рассказали, чего следует избегать в своём питании.
Дерматологи назвали продукты, ухудшающие вид вашей кожи
  1. Мясные продукты (сосиски, колбасы и т.д.).

Дерматологи утверждают, что ообработанное мясо содержит большое количество насыщенных жиров и нитратов, которые вызывают воспаление.

  1. Жирное мясо.

В нём содержатся инсулиноподобные факторы роста, которые стимулируют выработку половых гормонов (андрогенов), а те в свою очередь вызывают увеличение выработки кожного сала.

  1. Коровье молоко и другие молочные продукты.

Исследования показывают, что употребление большого количества молочных продуктов (особенно коровьего молока) может вызвать появление прыщей.

  1. Сывороточный протеин.

Тоже способен увеличить количество прыщей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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