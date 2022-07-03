Дерматологи назвали продукты, ухудшающие вид вашей кожи

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Дерматологи назвали продукты, ухудшающие вид вашей кожиНе удивляйтесь ранним морщинам и прыщам
Ваша диета влияет на внешний вид кожи. К сожалению, некоторые продукты могут ухудшить ситуацию. Дерматологи рассказали, чего следует избегать в своём питании.
- Мясные продукты (сосиски, колбасы и т.д.).
Дерматологи утверждают, что ообработанное мясо содержит большое количество насыщенных жиров и нитратов, которые вызывают воспаление.
- Жирное мясо.
В нём содержатся инсулиноподобные факторы роста, которые стимулируют выработку половых гормонов (андрогенов), а те в свою очередь вызывают увеличение выработки кожного сала.
- Коровье молоко и другие молочные продукты.
Исследования показывают, что употребление большого количества молочных продуктов (особенно коровьего молока) может вызвать появление прыщей.
- Сывороточный протеин.
Тоже способен увеличить количество прыщей.
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