Дерматологи объяснили, нужно ли мыть волосы шампунем дважды, а не один раз

Некоторым же из нас такое двойное мытьё головы может принести больше вреда, чем пользы. Больше всего данный метод подходит тем, кто не моет волосы каждый день или через день. В противном случае вы рискуете высушить кожу головы и волосы, сделать их восприимчивее к тепловым травмам, более ломкими.

Также у людей с чувствительной кожей из-за двойного мытья может возникнуть сухость, шелушение или перхоть.

При этом двукратное использование кондиционера, скорее всего, не даст такого же эффекта, как двойное мытьё шампунем. Это просто смягчит последствия такой практики мытья.

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