Дерматологи объяснили, нужно ли на самом деле умывать лицо по утрам

Когда дело доходит до того, как часто следует очищать кожу, универсального ответа не существует. Скорее, это зависит от индивидуального типа кожи, сказала Кэролин Сталл, доктор медицинских наук, сертифицированный дерматолог MDCS Dermatology.

Некоторым людям, особенно тем, у кого кожа склонна к появлению прыщам или жирная кожа, может быть полезно очищать лицо два раза в день.

Утреннее умывание лица может помочь удалить излишки кожного сала и омертвевшие клетки кожи, которые могут закупорить поры. Это снижает вероятность закупорки пор и возникновения прыщей.