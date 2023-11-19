Дешевые лекарства против мигрени оказались лучше дорогих альтернатив

Под руководством профессора Марте-Хелен Бьорк было проведено исследование, в котором приняли участие более ста тысяч пациентов с мигренью в период с 2010 по 2020 год. Традиционно в качестве профилактического средства использовались бета-блокаторы, однако исследование указывает на неожиданные альтернативы: ингибиторы CGRP, амитриптилин и симвастатин.

Доступные по цене препараты обладают лучшим профилактическим эффектом, чем их дорогие аналоги. В условиях, когда здравоохранение сталкивается с ростом расходов, это открытие может изменить жизнь пациентов с мигренью и значительно сократить расходы.

По мере того как ученые углубляются в клинические исследования, появляется перспектива использования обычных лекарственных средств для борьбы с хроническими и эпизодическими мигренями.

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