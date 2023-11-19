Фитнес и здоровье
16:30, 19 ноября 2023
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Дешевые лекарства против мигрени оказались лучше дорогих альтернатив

«Дороже» не всегда означает «лучше»

Норвежские исследователи совершили открытие, которое может изменить жизнь людей, страдающих мигренью. Забудьте о дорогих лекарствах - секрет кроется в повседневных, бюджетных препаратах. Исследование, проведенное Норвежским центром изучения головной боли, показало, что три обычных препарата превосходят по эффективности более дорогие средства для лечения мигрени.

Дешевые лекарства против мигрени оказались лучше дорогих альтернатив

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Под руководством профессора Марте-Хелен Бьорк было проведено исследование, в котором приняли участие более ста тысяч пациентов с мигренью в период с 2010 по 2020 год. Традиционно в качестве профилактического средства использовались бета-блокаторы, однако исследование указывает на неожиданные альтернативы: ингибиторы CGRP, амитриптилин и симвастатин.

Доступные по цене препараты обладают лучшим профилактическим эффектом, чем их дорогие аналоги. В условиях, когда здравоохранение сталкивается с ростом расходов, это открытие может изменить жизнь пациентов с мигренью и значительно сократить расходы.

По мере того как ученые углубляются в клинические исследования, появляется перспектива использования обычных лекарственных средств для борьбы с хроническими и эпизодическими мигренями.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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