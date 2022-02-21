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Десять причин есть брокколи: одна из них - защита от рака

Перечисляет их диетолог Ягмур Сатыроглу
Брокколи - продукт, обладающий множеством полезных свойств и защищающий от ряда болезней. В том числе - от рака, простуды, заболеваний глаз. Подробнее - в материале.
Десять причин есть брокколи: одна из них - защита от рака

Известно, что брокколи помогают детскому организму быстрее развиваться. Но это не всё. Эти овощи полезны и для взрослых. О полезных свойствах данных продуктов рассказала диетолог Ягмур Сатыроглу.

Прежде всего, брокколи богаты веществом сульфорафаном. Продукты, содержащие это вещество, защищают от онкологических заболеваний.

Также содержат брокколи клетчатку, а это поддерживает здоровье пищеварительной системы. Помогают эти овощи и контролировать вес.

Положительно влияют брокколи и на зрение. Способствуют этому такие вещества, как зеаксантин, лютеин. Первое улучшает остроту зрения и защищает глаза от отрицательного внешнего воздействия, второе - воздействует на организм как антиоксидант.

Благодаря витамину К брокколи позволяют поддерживать необходимую плотность костей, формируют прочную костную ткань.

Витамины группы B, входящие в состав брокколи, улучшают состояние волос. Положительно влияет овощ и на кожу.

Десять причин есть брокколи: одна из них - защита от рака

Витамины А и С в брокколи помогают укрепить иммунитет и защититься от различных болезней.

Снижает брокколи также холестерин в крови. Всё это - благодаря растворимой клетчатке.

Важную роль играет данный продукт и в поддержании здоровья сердца и сосудов, снижении давления. Отвечают за эти процессы клетчатка и калий.

Наконец, брокколи помогает контролировать уровень сахара в крови благодаря хрому.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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