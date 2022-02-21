Десять причин есть брокколи: одна из них - защита от рака

Десять причин есть брокколи: одна из них - защита от ракаПеречисляет их диетолог Ягмур Сатыроглу
Известно, что брокколи помогают детскому организму быстрее развиваться. Но это не всё. Эти овощи полезны и для взрослых. О полезных свойствах данных продуктов рассказала диетолог Ягмур Сатыроглу.
Прежде всего, брокколи богаты веществом сульфорафаном. Продукты, содержащие это вещество, защищают от онкологических заболеваний.
Также содержат брокколи клетчатку, а это поддерживает здоровье пищеварительной системы. Помогают эти овощи и контролировать вес.
Положительно влияют брокколи и на зрение. Способствуют этому такие вещества, как зеаксантин, лютеин. Первое улучшает остроту зрения и защищает глаза от отрицательного внешнего воздействия, второе - воздействует на организм как антиоксидант.
Благодаря витамину К брокколи позволяют поддерживать необходимую плотность костей, формируют прочную костную ткань.
Витамины группы B, входящие в состав брокколи, улучшают состояние волос. Положительно влияет овощ и на кожу.
Витамины А и С в брокколи помогают укрепить иммунитет и защититься от различных болезней.
Снижает брокколи также холестерин в крови. Всё это - благодаря растворимой клетчатке.
Важную роль играет данный продукт и в поддержании здоровья сердца и сосудов, снижении давления. Отвечают за эти процессы клетчатка и калий.
Наконец, брокколи помогает контролировать уровень сахара в крови благодаря хрому.
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