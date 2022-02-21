Десять причин есть брокколи: одна из них - защита от рака

Известно, что брокколи помогают детскому организму быстрее развиваться. Но это не всё. Эти овощи полезны и для взрослых. О полезных свойствах данных продуктов рассказала диетолог Ягмур Сатыроглу.

Прежде всего, брокколи богаты веществом сульфорафаном. Продукты, содержащие это вещество, защищают от онкологических заболеваний.

Также содержат брокколи клетчатку, а это поддерживает здоровье пищеварительной системы. Помогают эти овощи и контролировать вес.

Положительно влияют брокколи и на зрение. Способствуют этому такие вещества, как зеаксантин, лютеин. Первое улучшает остроту зрения и защищает глаза от отрицательного внешнего воздействия, второе - воздействует на организм как антиоксидант.

Благодаря витамину К брокколи позволяют поддерживать необходимую плотность костей, формируют прочную костную ткань.

Витамины группы B, входящие в состав брокколи, улучшают состояние волос. Положительно влияет овощ и на кожу.