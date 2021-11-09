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Десять продуктов, от которых нужно отказаться утром

Их нельзя есть натощак

Некоторые продукты могут негативно сказаться на состоянии организма, если съесть их на голодный желудок. О них сообщается в статье украинского издания «Красивей».