Десять продуктов, от которых нужно отказаться утром

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Десять продуктов, от которых нужно отказаться утромИх нельзя есть натощак
Некоторые продукты могут негативно сказаться на состоянии организма, если съесть их на голодный желудок. О них сообщается в статье украинского издания «Красивей».
Как отмечает автор материала, всего вредных для желудка продуктов десять. Причём сюда входят и некоторые напитки.
- Цитрусовые. Натощак не рекомендуется пить апельсиновый сок. Он раздражает слизистую желудка и способен привести к развитию гастрита. Кроме того, ежедневно сок цитрусовых тоже пить нельзя.
- Бананы. Из-за большого количества магния бананы на голодный желудок могут навредить сердечно-сосудистой системе. А если их есть натощак всё время, то это станет причиной нарушений кальциево-магниевого баланса в организме.
- Дрожжевая выпечка. Эти продукты могут спровоцировать газообразование.
- Сладости. Сладкая пища способна нарушить выработку инсулина в организме и кислотно-щелочной баланс.
- Огурцы и помидоры. Во-первых, из-за них может развиться язва (точнее, из-за дубильной кислоты, которая в этих овощах содержится). Во-вторых, перевариваться в желудке они будут утром очень долго.
- Кисломолочные продукты. Вреда от них не будет, как и пользы. Все бактерии окажутся уничтожены желудочным соком.
- Капуста. Она тяжело переваривается, способствует образованию газов. После неё в желудке будет ощущаться дискомфорт.
- Груша. Съесть её полезно, но не на голодный желудок. Клетчатка, которая в грушах содержится, способна повредить слизистую желудка.
- Острые специи. Они способствуют выработке желудочного сока. Это может привести к заболеваниям ЖКТ.
10 Красное мясо. Это слишком тяжёлый для переваривания продукт, поэтому лучше его не есть на завтрак.
Источник: Красивей