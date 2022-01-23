Десять вариантов продуктов, полезных для здоровья лёгких

По словам диетолога Ханде Гюнгёр, здоровое питание позволяет обеспечить и здоровье лёгких. К примеру, углеводы производят углекислого газа больше, жиры - меньше. Именно поэтому людям, которые страдают от проблем с дыханием, рекомендуют следовать диете, при которой в организм поступает большее количество и меньшее - углеводов.

Кроме того, для поддержания дыхательной системы в здоровом состоянии нужно обратить внимание на десять групп продуктов.

Прежде всего, как отмечает специалист, это продукты, содержащие много клетчатки, а также магний, селен, витамины группы B (овёс, чечевица, ячмень).

Далее - свежие овощи. Среди них - перец, тыква, свёкла, томаты, мангольд, краснокочанная капуста. Эти продукты также уменьшают вероятность возникновения хронической обструктивной болезни лёгких, рака, улучшают работу дыхательной системы в целом.

Затем идут свежие фрукты, ягоды. Это в особенности черника, яблоки.

Продукты, богатые антиоксидантами, противовоспалительными компонентами, функциональные продукты также положительно влияют на лёгкие. К примеру, это кофе, какао, зелёный чай, куркума.