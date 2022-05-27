Детей избавили от аллергии на арахис

Исследование впервые показало, что специфические генные сети перестраиваются и способствуют переходу от аллергии на арахис к клинической ремиссии после комбинированного лечения пробиотиком и пероральной иммунотерапией арахисом.

В рандомизированном контролируемом исследовании приняли участие 62 ребенка из Мельбурна, страдающих аллергией на арахис, в возрасте от 1 до 10 лет, которые получали комбинированное лечение пробиотиком и пероральную иммунотерапию (постепенное введение аллергенного продукта) или плацебо. После 18 месяцев лечения 74 процента пациентов, принимавших комбинированное лечение, достигли ремиссии по сравнению с 4 процентами в группе плацебо.

Команда под руководством профессора Танга также недавно показала, что два метода лечения - комбинация пробиотика и пероральной иммунотерапии арахисом и только пероральная иммунотерапия арахисом - были высокоэффективны в вызывании ремиссии и десенсибилизации. Около половины детей, прошедших лечение, достигли ремиссии, что позволило им прекратить лечение и свободно употреблять арахис.

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