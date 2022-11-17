Дети и правда учатся быстрее взрослых. И учёные нашли ответ почему

По итогам сравнения уровней ГАМК у взрослых (18-35 лет) и у детей (8-11 лет) до, во время и после занятий оказалось, что до начала обучения действительно концентрация ГАМК у детей ниже. Но на втором этапе обучения количество ГАМК у детей уже быстро повысилось, а у взрослых - никак не изменилось.

Кроме того, у детей уже спустя несколько минут после окончания занятий информация стабилизировалась, а у взрослых такое происходило через как минимум час.

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