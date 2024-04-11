Дети с лишним весом оказались ещё и подвержены риску дефицита железа

В исследовании Университета Лидса, опубликованном в журнале BMJ Global Health, проанализированы данные тысяч исследований в 44 странах. В результате выяснилось, что не только дети с низким весом часто страдают от дефицита железа, а также молодые люди с избыточным весом и ожирением.

В отличие от дефицита цинка и витамина А, которые наблюдались только у детей с недостаточным весом, дефицит железа у молодежи с избыточным весом, по-видимому, связан с воспалением. Это воспаление нарушает способность организма усваивать железо.

Дефицит железа у детей может негативно сказаться на работе мозга, памяти и концентрации внимания. Он также связан с такими заболеваниями, как СДВГ и аутизм.

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