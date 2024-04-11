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Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 апреля 2024, 17:32
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Дети с лишним весом оказались ещё и подвержены риску дефицита железа

Не забывайте есть яблоки
Новое исследование выявило интересную связь: дети и подростки с избыточным весом или ожирением подвержены значительному риску дефицита железа. Это ставит под сомнение традиционный взгляд на дефицит железа как на проблему исключительно детей, страдающих от недоедания.
Дети с лишним весом оказались ещё и подвержены риску дефицита железа
© Ferra

В исследовании Университета Лидса, опубликованном в журнале BMJ Global Health, проанализированы данные тысяч исследований в 44 странах. В результате выяснилось, что не только дети с низким весом часто страдают от дефицита железа, а также молодые люди с избыточным весом и ожирением.

В отличие от дефицита цинка и витамина А, которые наблюдались только у детей с недостаточным весом, дефицит железа у молодежи с избыточным весом, по-видимому, связан с воспалением. Это воспаление нарушает способность организма усваивать железо.

Дефицит железа у детей может негативно сказаться на работе мозга, памяти и концентрации внимания. Он также связан с такими заболеваниями, как СДВГ и аутизм.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Железо
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#исследование
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#вес
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#здоровье