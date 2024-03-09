Дети в США получили передозировку мармеладом, но не обычным

Использование мелатонина в последние годы резко возросло, и взрослые все чаще прибегают к его помощи при расстройствах сна и задержке реактивного движения. Однако за этот рост популярности пришлось заплатить — более легкий доступ для любопытных детей. В исследовании говорится о том, что в период с 2009 по 2020 год на 530% увеличилось количество обращений в центры контроля отравлений и на 420% - в отделения скорой помощи из-за случайного употребления мелатонина детьми младшего возраста.

Новое исследование, посвященное данным за период с 2019 по 2022 год, предполагает, что около 11 000 детей обратились в отделения неотложной помощи после случайного употребления добавок с мелатонином. Что вызывает беспокойство, почти во всех случаях речь шла о твердых формах, причем почти в половине случаев (47%) были обнаружены мармеладки.

В отличие от большинства случаев употребления лекарств без присмотра (обычно встречающихся у малышей), обращения в скорую помощь, связанные с мелатонином, были сосредоточены в более старшей возрастной группе (3−5 лет). Это позволяет предположить, что причиной может быть привлекательная, похожая на конфету природа жевательных мармеладок. Исследование также показало, что большинство инцидентов, скорее всего, связано с доступом детей к незакрытым или незащищенным флаконам.

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