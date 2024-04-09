Детский врач рассказала, как безопасно давать ребёнку опиоиды, если их ему прописали

Наверняка вы уже слышали о последствиях злоупотребления опиоидами, зависимости от них и пр. Но что делать, если такие лекарства назначили вашему ребёнку? Канадское педиатрическое общество и Американская академия педиатрии рекомендуют использовать опиоиды при острой (краткосрочной) боли, если ацетаминофен и ибупрофен неэффективны.

Опиоиды представляют собой группу лекарств, которые облегчают умеренную и сильную боль. Принимать их можно в любом возрасте.

Чтобы как минимизировать боль у ребёнка и более безопасно принимать опиоиды, следуйте описанным далее шагам.

Комбинируйте опиоидные лекарства с неопиоидными обезболивающими. Например, с ибупрофеном или ацетаминофеном. Если вы не уверены в дозировке, обратитесь к фармацевту или врачу, назначившему лекарство.

Никогда не давайте ребёнку кодеин. Исследования подтверждают, что этот препарат не более эффективен, чем ибупрофен, и имеет худший профиль побочных эффектов, чем ибупрофен или ацетаминофен.

Принимайте опиоиды только в течение короткого времени. В большинстве случаев эти лекарства нужно пить три-пять дней.

Остерегайтесь побочных эффектов. Известно, что опиоиды могут вызвать запор, тошноту, сонливость или головокружение. Если ребёнку стало после приёма препарата трудно дышать, немедленно обратитесь за медицинской помощью.