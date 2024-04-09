Детский врач рассказала, как безопасно давать ребёнку опиоиды, если их ему прописали

Детский врач рассказала, как безопасно давать ребёнку опиоиды, если их ему прописалиПомните о нескольких правилах
Наверняка вы уже слышали о последствиях злоупотребления опиоидами, зависимости от них и пр. Но что делать, если такие лекарства назначили вашему ребёнку? Канадское педиатрическое общество и Американская академия педиатрии рекомендуют использовать опиоиды при острой (краткосрочной) боли, если ацетаминофен и ибупрофен неэффективны.
Опиоиды представляют собой группу лекарств, которые облегчают умеренную и сильную боль. Принимать их можно в любом возрасте.
Чтобы как минимизировать боль у ребёнка и более безопасно принимать опиоиды, следуйте описанным далее шагам.
Комбинируйте опиоидные лекарства с неопиоидными обезболивающими. Например, с ибупрофеном или ацетаминофеном. Если вы не уверены в дозировке, обратитесь к фармацевту или врачу, назначившему лекарство.
Никогда не давайте ребёнку кодеин. Исследования подтверждают, что этот препарат не более эффективен, чем ибупрофен, и имеет худший профиль побочных эффектов, чем ибупрофен или ацетаминофен.
Принимайте опиоиды только в течение короткого времени. В большинстве случаев эти лекарства нужно пить три-пять дней.
Остерегайтесь побочных эффектов. Известно, что опиоиды могут вызвать запор, тошноту, сонливость или головокружение. Если ребёнку стало после приёма препарата трудно дышать, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Храните опиоид безопасно. Он должен лежать под замком и в недоступном для детей, подростков и домашних животных месте.
Никогда не делитесь опиоидами с кем-либо ещё. Также необходимо принимать лишь рекомендованную врачом дозу.
Безопасно утилизируйте опиоид. Большинство аптек просят приносить им остатки таблеток в прозрачном полиэтиленовом пакете без каких-либо этикеток.
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