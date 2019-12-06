Девушка раскрыла измену парня с помощью фитнес-трекера

Девушка сообщила, что фитнес-трекер ей подарил парень. У него уже был такой, и пара решила синхронизировать гаджеты, чтобы следить за физической активностью друг друга. Цель была благая — контролировать спортивные тренировки.

Однажды парень перестал отвечать на звонки Слэйтер и не пришёл к ней домой. Журналистка не знала, что с ним происходит, до тех пор, пока в 4 часа ночи приложение не показало ей всплеск физической активности партнёра. Объяснить это девушка смогла только изменой.

Дело в том, что браслеты Fitbit действительно могут фиксировать любую физическую активность, к которой относятся и занятия сексом. Журналистка заявила, что её догадки оказались верными. Она выяснила это после допроса парня.