Девять лучших ежедневных привычек для тонкой талии после 50 лет

Пить достаточно воды. Благодаря этому ваш обмен веществ в течение дня будет поддерживаться на оптимальном уровне. В идеале ваша моча должна стать светло-жёлтого цвета.

Спать как минимум 7 часов каждую ночь. Научные исследования демонстрируют, что плохой сон связан с увеличением талии и со многими другими проблемами со здоровьем. В том числе с депрессией, ожирением, болезнями почек, болезнями сердца, диабетом, повышенным кровяным давлением, инсультом.

Медитировать. Исследования показывают, что существует прямая связь между жиром на животе и высоким уровнем стресса. Медитация считается проверенным методом снятия стресса.

Употреблять цельные продукты. Ключом к стройной талии считаются фрукты, овощи, нежирное мясо, цельнозерновые продукты, орехи. Ешьте такую пищу не менее 80% времени. Также попробуйте есть разноцветные овощи.

Есть белок. Если вы хотите сбросить вес, то очень помогают в этом богатые белком продукты. Они сжигают больше калорий, чем жиры и углеводы, а ещё дольше сохраняют чувство сытости. Кроме того, при сжигании жира достаточное количество белка предотвращает потерю мышечной массы. Для похудения съедайте около 1 г белка на каждые 0,5 кг веса тела.