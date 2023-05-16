Девять лучших низкокалорийных алкогольных напитков

Водка и газировка (или водка с минеральной водой). В одном таком напитке содержится примерно 97 ккал. Калорий и сахара в подобном коктейле будет мало. В результате у вас не будет скачков сахара в крови.

Джин и диетический тоник. Калорий в одном напитке - около 97. И эффект от него примерно такой же, как от предыдущего коктейля.

Ром и Zevia. Газированный напиток Zevia делается из подсластителя стевии с нулевой калорийностью.

Ром и диетическая кола. В этом коктейле тоже всего 97 калорий.