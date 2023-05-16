Девять лучших низкокалорийных алкогольных напитков

Девять лучших низкокалорийных алкогольных напитковОни будут полезны для тех, кто следит за своим весом
Алкогольные коктейли - это вкусно. Но они содержат большое количество калорий. Вот какие варианты вам лучше всего выбрать, если вы всё-таки хотите выпить.
Водка и газировка (или водка с минеральной водой). В одном таком напитке содержится примерно 97 ккал. Калорий и сахара в подобном коктейле будет мало. В результате у вас не будет скачков сахара в крови.
Джин и диетический тоник. Калорий в одном напитке - около 97. И эффект от него примерно такой же, как от предыдущего коктейля.
Ром и Zevia. Газированный напиток Zevia делается из подсластителя стевии с нулевой калорийностью.
Ром и диетическая кола. В этом коктейле тоже всего 97 калорий.
Текила и содовая. В одном таком напитке приблизительно содержится 97 ккал. В содовой калорий нет вообще, а в текиле их умеренное количество.
Светлое пиво. В 355 мл Bud Light - 103 ккал. Это средняя банка такого пива. При этом в банке простого пива калорий больше - 150.
Винный спритцер. Подобный напиток содержит примерно 121 ккал. Его готовят при помощи смешивания вина (белого или розового) с газированной водой.
Тощая Маргарита. Приблизительно в таком коктейле содержится 102 ккал, причём в текиле - 97 ккал, в смеси Jordan's Skinny Margarita Mix - 5 ккал.
Просекко. В одном бокале этого игристого вина - 121 ккал.
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