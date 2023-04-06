Девять научно доказанных преимуществ яблок

Большое количество исследований показывает, что яблоки полезны для вашего здоровья. Они положительно влияют практически на всё тело. Вот какими преимуществами эти фрукты обладают.

Помогают похудеть. В отчёте, опубликованном в «Американском журнале клинического питания», говорится, что при употреблении цельных яблок у человека снижается аппетит. В другой научной работе Журнала Американского колледжа питания отмечается, что полифенолы, входящие в состав яблок, помогают сбросить вес и борются с ожирением.

Снижают риск развития диабета. На это, к примеру, указывает исследование, опубликованное в журнале Food & Function. Так, употребление яблок или груш снижает на 18% вероятность развития диабета 2 типа, а если в неделю есть только одну порцию груши или яблока, то это снизит риск развития диабета на 3%. Ещё научно доказано, что полифенолы связаны с защитой от болезней сердца и сахарного диабета.

Содержат вещество, которое поддерживает здоровье мозга. Это кверцетин. Данное вещество помогает при воспалении, болезни Альцгеймера, деменции.