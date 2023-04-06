Девять научно доказанных преимуществ яблок

Девять научно доказанных преимуществ яблокПоэтому их стоит есть каждый день
Если вы ищете причины начать регулярно есть яблоки, то вот они. Как минимум их девять.
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Большое количество исследований показывает, что яблоки полезны для вашего здоровья. Они положительно влияют практически на всё тело. Вот какими преимуществами эти фрукты обладают.
Помогают похудеть. В отчёте, опубликованном в «Американском журнале клинического питания», говорится, что при употреблении цельных яблок у человека снижается аппетит. В другой научной работе Журнала Американского колледжа питания отмечается, что полифенолы, входящие в состав яблок, помогают сбросить вес и борются с ожирением.
Снижают риск развития диабета. На это, к примеру, указывает исследование, опубликованное в журнале Food & Function. Так, употребление яблок или груш снижает на 18% вероятность развития диабета 2 типа, а если в неделю есть только одну порцию груши или яблока, то это снизит риск развития диабета на 3%. Ещё научно доказано, что полифенолы связаны с защитой от болезней сердца и сахарного диабета.
Содержат вещество, которое поддерживает здоровье мозга. Это кверцетин. Данное вещество помогает при воспалении, болезни Альцгеймера, деменции.
Улучшают здоровье сердца. Как отмечается в исследовании 2019 года, опубликованном в «Американском журнале клинического питания», люди с умеренно высоким уровнем холестерина, которые ели в день два яблока, снизили уровень «плохого» холестерина и повысили уровень «хорошего».
Снижают кровяное давление. Это доказывает исследование 2020 года, опубликованное в Scientific Reports.
Увеличивают количество полезных кишечных бактерий. Это обеспечит хороший иммунитет и здоровое пищеварение.
Защищают здоровье зубов. Исследование 2018 года, опубликованное в PLoS One, показало, что яблоки снижают жизнеспособность бактерий во рту человека.
Улучшают дыхание. Согласно научной работе 2016 года, если вы съедите яблоко после чеснока, то значительно снизите количество ферментов, вызывающих неприятный запах изо рта.
Снижают риск развития определённых видов рака. В исследовании 2009 года, опубликованном в Reviews on Environmental Health, говорится, что при употреблении одного или нескольких яблок в день можно значительно снизить риск развития колоректального рака. Также метаанализ 2015 года связал употребление яблок со снижением вероятности развития рака лёгких.
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