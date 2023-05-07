Девять необычных привычек, из-за которых вы можете набрать вес

Определённые вещи, которые вам кажутся полезными, могут способствовать набору лишних килограммов. Например, вот эти привычки.

Употребление большого количества суши. Проблема в том, что это блюдо плохо насыщает и может содержать много ртути. А высокий уровень ртути в организме приводит к воспалению. Известно, что воспаление ускоряет набор веса и затрудняет его снижение.

Слишком большая осторожность в выборе питания. Из-за этого вы можете в день потреблять меньше калорий, чем нужно тело. И на это организм будет реагировать замедлением обмена веществ.

Использование ароматических продуктов. В подобных чистящих средствах, лосьонах и т.п. могут содержаться фталаты - химические вещества, которые нарушают работу гормонов и способствуют развитию ожирения.

Изменение привычек сна. Это может сильно повлиять на качестве вашего сна. В результате вы можете плохо высыпаться, а из-за этого у вас возникнет тяга к рафинированным углеводам и сахару.