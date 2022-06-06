Девять пищевых привычек, из-за которых вы точно не похудеете

О похудении говорят много. В том числе и о привычках, которые якобы помогают быстрее избавиться от лишних килограммов. Но далеко не все подобные привычки действительно «работают». Вот девять особенностей питания, которые только помешают вам сбросить вес.

Есть очень мало. Диетолог Лиза Московиц подчёркивает, что это только ухудшит положение. Недоедание способно усилить тягу к еде, может привести к потере контроля над количеством съеденного, замедлению обмена веществ. При этом тело при недостатке всех необходимых веществ будет только накапливать жировые клетки.

Употреблять много смузи. В них может содержаться очень много сахара и килокалорий, что приведёт к усилению тяги к сладким продуктам. Поэтому для смузи нужно правильно выбирать ингредиенты. Вместо мюсли туда лучше добавить семена чиа, орехи, кокос.

Есть только безглютеновые продукты. Некоторые считают, что в продуктах без глютена мало калорий. Это далеко не всегда так. К тому же нередко переход на такие продукты приводит к увеличению потребления обработанных продуктов. Если вам хочется отказаться от глютена, то лучше исключите из рациона хлеб, печенье, чипсы, пирожные, а вместо них ешьте картошку, безглютеновые злаки, бобы.