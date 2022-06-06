Девять пищевых привычек, из-за которых вы точно не похудеете

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Девять пищевых привычек, из-за которых вы точно не похудеетеВажно не допускать этих ошибок
Люди нередко вырабатывают пищевые привычки, которые, как им кажется, помогают быстрее сбросить вес. На самом же деле может оказаться, что эти особенности питания приносят организму больше вреда, чем пользы.
О похудении говорят много. В том числе и о привычках, которые якобы помогают быстрее избавиться от лишних килограммов. Но далеко не все подобные привычки действительно «работают». Вот девять особенностей питания, которые только помешают вам сбросить вес.
- Есть очень мало. Диетолог Лиза Московиц подчёркивает, что это только ухудшит положение. Недоедание способно усилить тягу к еде, может привести к потере контроля над количеством съеденного, замедлению обмена веществ. При этом тело при недостатке всех необходимых веществ будет только накапливать жировые клетки.
- Употреблять много смузи. В них может содержаться очень много сахара и килокалорий, что приведёт к усилению тяги к сладким продуктам. Поэтому для смузи нужно правильно выбирать ингредиенты. Вместо мюсли туда лучше добавить семена чиа, орехи, кокос.
- Есть только безглютеновые продукты. Некоторые считают, что в продуктах без глютена мало калорий. Это далеко не всегда так. К тому же нередко переход на такие продукты приводит к увеличению потребления обработанных продуктов. Если вам хочется отказаться от глютена, то лучше исключите из рациона хлеб, печенье, чипсы, пирожные, а вместо них ешьте картошку, безглютеновые злаки, бобы.
- Соблюдение очень строгой низкоуглеводной диеты. Сначала вы, конечно, сможете избавиться от лишнего веса, но это будет временно, утверждает Тэмми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос, члены медицинского совета Eatthis.com. Полностью исключить углеводы нельзя, потому что эти элементы являются «топливом» для мышц и мозга. При его недостатке вы будете сильно хотеть съесть что-нибудь сладкое.
- Отказ от какого-либо приёма пищи. Если вы просто пропускаете завтрак, обед или ужин, а не придерживаетесь прерывистого голодания или определённой системы, то это вовсе не даст вам сбросить вес. Наоборот, вы будете настолько голодны, что в итоге съедите всё, что недобрали, а затем ещё немного.
- Избегать всех жиров. Жиры на самом деле могут быть и полезными. Примеры таких жиров - оливковое масло, орехи. К тому же жир способен насытить организм. Нужно при этом включать в рацион полезные жиры в умеренных количествах: например, четверть стакана орехов как закуску и одну столовую ложку для салата в качестве заправки.
- Выбирать нежирные или обезжиренные продукты. Эми Шапиро, представитель медицинского совета и основатель Real Nutrition говорит, что подобные продукты совсем не насыщают нас. Именно поэтому они способны только усилить тягу к еде. Кроме того, жир в продуктах часто заменяют сахаром, а слишком большое количество сахара превращается в жир.
- Есть слишком много белка. Необходимо контролировать количество съеденного белка. Лучше всего в свою диету, по словам доктора Янг, добавить продукты из всех пищевых групп, а затем следить за размером порций и ощущением голода.
- Переход на веганскую диету. Есть опасность при таком подходе набрать вес. Скорее всего, вам придётся быть внимательнее при выборе блюд: нужно отказаться от большого количества орехов, углеводов, масел и прочих калорийных продуктов.
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