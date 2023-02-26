Девять полезных свойств ананасового сока натощак

Девять полезных свойств ананасового сока натощакСтарайтесь пить его каждый день
Употребление ананасового сока натощак приносит большую пользу организму. Но в какое время суток его лучше всего пить?
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Считается, что лучше всего ананасовый сок пить натощак по утрам. Это позволит организму наиболее эффективно усваивать питательные вещества.
А вот девять преимуществ сока из ананаса.
Укрепление иммунитета. В ананасовом соке содержится витамин D, который укрепляет иммунную систему и поддерживает здоровье организма. В ходе недавних исследований выяснилось, что ананасовый сок уменьшает воспаление.
Улучшение пищеварения. В состав ананасового сока входит бромелаин, который участвует в расщеплении белков. Всё это улучшает пищеварение, уменьшает вздутие живота, поддерживает состояние кишечника.
Укрепление здоровья сердца. В ананасовом соке много калия, который снижает артериальное давление и риск развития болезней сердца.
Снижение веса. Сок из ананаса отличается большим количеством клетчатки и низкой калорийностью. За счёт того и другого вы сможете избавиться от лишних килограммов.
Повышение уровня энергии. Поэтому ананасовый сок рекомендуется пить перед тренировками.
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Повышение работоспособности при физических нагрузках. Это обеспечивается благодаря большому количеству электролитов в напитке.
Уменьшение боли в мышцах. Ананас обладает противовоспалительными свойствами и содержит антиоксиданты, которые успокаивают мышцы и суставы.
Польза для костей и зубов. Всё дело в том, что содержит ананас кальций и марганец.
Профилактика рака. Ананас замедляет повреждение клеток и помогает выглядеть моложе. Кроме того, в ананасе много антиоксидантов.
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