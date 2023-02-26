Фитнес и здоровье
16:51, 26 февраля 2023
2 мин.

Девять полезных свойств ананасового сока натощак

Старайтесь пить его каждый день

Употребление ананасового сока натощак приносит большую пользу организму. Но в какое время суток его лучше всего пить?

Девять полезных свойств ананасового сока натощак

Фото: Meinstyn Solutions

Считается, что лучше всего ананасовый сок пить натощак по утрам. Это позволит организму наиболее эффективно усваивать питательные вещества.

А вот девять преимуществ сока из ананаса.

  1. Укрепление иммунитета. В ананасовом соке содержится витамин D, который укрепляет иммунную систему и поддерживает здоровье организма. В ходе недавних исследований выяснилось, что ананасовый сок уменьшает воспаление.

  2. Улучшение пищеварения. В состав ананасового сока входит бромелаин, который участвует в расщеплении белков. Всё это улучшает пищеварение, уменьшает вздутие живота, поддерживает состояние кишечника.

  3. Укрепление здоровья сердца. В ананасовом соке много калия, который снижает артериальное давление и риск развития болезней сердца.

  4. Снижение веса. Сок из ананаса отличается большим количеством клетчатки и низкой калорийностью. За счёт того и другого вы сможете избавиться от лишних килограммов.

  5. Повышение уровня энергии. Поэтому ананасовый сок рекомендуется пить перед тренировками.

Девять полезных свойств ананасового сока натощак

balt

  1. Повышение работоспособности при физических нагрузках. Это обеспечивается благодаря большому количеству электролитов в напитке.

  2. Уменьшение боли в мышцах. Ананас обладает противовоспалительными свойствами и содержит антиоксиданты, которые успокаивают мышцы и суставы.

  3. Польза для костей и зубов. Всё дело в том, что содержит ананас кальций и марганец.

  4. Профилактика рака. Ананас замедляет повреждение клеток и помогает выглядеть моложе. Кроме того, в ананасе много антиоксидантов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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