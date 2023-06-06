Девять преимуществ и недостатков кофе для здоровья

Девять преимуществ и недостатков кофе для здоровьяВот что показывают научные исследования
С одной стороны, множество научных работ доказывают, что при регулярном употреблении кофе можно защититься от болезней, улучшить настроение, снизить вес. Но подходит этот напиток не всем.
Кофе имеет семь преимуществ для здоровья человека.
Может быть полезен для сердца. В Journal of Agricultural and Food Chemistry отмечается, что при регулярном употреблении трёх-пяти чашек кофе можно на 15% снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. А если люди пили одну-пять чашек кофе в день, то у них в целом был более низкий риск смерти. При обзоре 21 исследования также выяснилось, что три-четыре чашки кофе в день помогут снизить вероятность инсульта на 21%.
Даст временный заряд энергии. Связано это с тем, что в кофе есть кофеин. Исследования показывают, что он блокирует определённые нейротрансмиттеры и оставляет место для других, которые связаны с уровнем энергии. Также известно, что кофеин повышает бдительность.
Снижает риск развития старческого слабоумия и болезни Альцгеймера. Этот эффект возникает при регулярном употреблении кофе в течение длительного времени.
Помогает контролировать вес. Всё потому, что в состав кофе входят специальные растительные соединения и полифенолы. Они предотвращают развитие ожирения и других форм метаболического синдрома. В метаанализе 2021 года говорится также, что регулярное употребление кофе связано с уменьшением жира на животе и признаков ожирения. И большее влияние в этом смысле оказывал кофе на мужчин.
Снижает риск некоторых видов рака. В исследовании, опубликованном в Международном журнале рака, говорится, что кофе играет важную роль в гормональном здоровье, а также содержит важные антиоксиданты. Считается, что между раком эндометрия и этим напитком есть связь.
Снижает риск развития сахарного диабета 2 типа. Это касается кофе как с кофеином, так и без него. Объясняется такой эффект взаимодействием кофе с поджелудочной железой.
Поддерживает психическое здоровье. В одном метаанализе отмечается, что благодаря употреблению кофе с кофеином у людей снизился риск развития депрессии. Участники исследования употребляли при этом от 68 до 509 мг кофеина в день.
Но есть и отрицательные эффекты употребления кофе.
Он может усугубить симптомы тревоги. Но зависит это от наличия тревожного расстройства у человека и от его чувствительности к кофеину. Обычно для появления чувства паники или беспокойства нужно выпить около пяти чашек кофе. И происходит это обычно у людей, которые уже страдают паническим расстройством.
Может повысить артериальное давление. Кофеин в кофе может привести к скачкам кровяного давления.
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