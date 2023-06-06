Девять преимуществ и недостатков кофе для здоровья

Кофе имеет семь преимуществ для здоровья человека.

Может быть полезен для сердца. В Journal of Agricultural and Food Chemistry отмечается, что при регулярном употреблении трёх-пяти чашек кофе можно на 15% снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. А если люди пили одну-пять чашек кофе в день, то у них в целом был более низкий риск смерти. При обзоре 21 исследования также выяснилось, что три-четыре чашки кофе в день помогут снизить вероятность инсульта на 21%.

Даст временный заряд энергии. Связано это с тем, что в кофе есть кофеин. Исследования показывают, что он блокирует определённые нейротрансмиттеры и оставляет место для других, которые связаны с уровнем энергии. Также известно, что кофеин повышает бдительность.

Снижает риск развития старческого слабоумия и болезни Альцгеймера. Этот эффект возникает при регулярном употреблении кофе в течение длительного времени.

Помогает контролировать вес. Всё потому, что в состав кофе входят специальные растительные соединения и полифенолы. Они предотвращают развитие ожирения и других форм метаболического синдрома. В метаанализе 2021 года говорится также, что регулярное употребление кофе связано с уменьшением жира на животе и признаков ожирения. И большее влияние в этом смысле оказывал кофе на мужчин.

Снижает риск некоторых видов рака. В исследовании, опубликованном в Международном журнале рака, говорится, что кофе играет важную роль в гормональном здоровье, а также содержит важные антиоксиданты. Считается, что между раком эндометрия и этим напитком есть связь.

Снижает риск развития сахарного диабета 2 типа. Это касается кофе как с кофеином, так и без него. Объясняется такой эффект взаимодействием кофе с поджелудочной железой.

Поддерживает психическое здоровье. В одном метаанализе отмечается, что благодаря употреблению кофе с кофеином у людей снизился риск развития депрессии. Участники исследования употребляли при этом от 68 до 509 мг кофеина в день.