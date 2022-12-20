Фитнес и здоровье
16:11, 20 декабря 2022
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Девять причин, почему вам постоянно холодно

Даже если вы находитесь в тёплом помещении

Зимой многие мёрзнут, и это вполне нормально. Однако если вы дрожите от холода даже в тёплой квартире, то, возможно, с вашим организмом что-то не так.

Девять причин, почему вам постоянно холодно

Фото: Good Housekeeping

Существует несколько причин, по которым вам может быть сложно согреться даже в тёплых помещениях.

  1. Недостаточная масса тела. Центр по контролю и профилактике заболеваний США отмечает, что подобная масса тела бывает у тех, у кого индекс массы тела (ИМТ) ниже 18,5 кг/м2. И связано это с несколькими факторами. Прежде всего, в этом случае, по словам терапевта Меги Ман, вам не хватает массы тела, которая могла бы защитить вас от холода. Кроме того, Из-за низкого ИМТ у вас будет меньше жира, соответственно, организм будет вырабатывать меньше тепла.

  2. Гипотиреоз. Это означает, что ваша щитовидная железа не производит достаточно определённого гормона. В итоге обмен веществ замедляется и организм не может поддерживать адекватную температуру тела. Также среди симптомов гипотиреоза выделяют тонкие и ломкие кости, сухую кожу, сухие волосы, обильные и нерегулярные менструации, увеличение массы тела без причины.

  3. Анемия из-за недостатка железа. Связано это с тем, что благодаря железу красные кровяные переносят по всему телу кислород, за счёт чего вырабатывается тепло. Кроме того, при дефиците железа может плохо работать щитовидная железа и возникнуть гипотиреоз.

  4. Плохое кровообращение. В том случае, если у вас мёрзнут только руки и ступни, проблема может быть в кровообращении. Одна из причин этого - синдром Рейно, при котором из-за холода кровеносные сосуды на ступнях и на руках сжимаются. Другой причиной может быть наличие болезней сердца.

Девять причин, почему вам постоянно холодно

  1. Недостаток воды. Вода позволяет регулировать температуру тела человека. Поэтому если вы пьёте воды мало, то она будет поддерживать необходимую температуру лишь в определённых органах. При обезвоживании вы также можете столкнуться с головокружением, спутанностью сознания, усталостью, мышечными спазмами, сухостью во рту, тёмной мочой.

  2. Дефицит витамина В12. В день взрослому нужно получать 2,4 микрограмма этого витамина. Также при недостатке витамина В12 у человека возникают тошнота, диарея, утомляемость, трудности при ходьбе, покалывание или онемение в ногах, руках или ступнях.

  3. Сахарный диабет. Если диабет не контролировать, то может развиться периферийная нейропатия. Эта болезнь повреждает нервы на ногах и руках. В результате человек может мёрзнуть.

  4. Недостаточная мышечная масса. Дело в том, что мышцы позволяют поддерживать нужную температуру тела, так как образуют тепло.

  5. Недостаток сна. При недосыпе может замедлиться обмен веществ и ухудшиться состояние нервной системы. Всё это способно плохо сказаться на терморегуляции организма.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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