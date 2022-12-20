Девять причин, почему вам постоянно холодно

Существует несколько причин, по которым вам может быть сложно согреться даже в тёплых помещениях.

Недостаточная масса тела. Центр по контролю и профилактике заболеваний США отмечает, что подобная масса тела бывает у тех, у кого индекс массы тела (ИМТ) ниже 18,5 кг/м2. И связано это с несколькими факторами. Прежде всего, в этом случае, по словам терапевта Меги Ман, вам не хватает массы тела, которая могла бы защитить вас от холода. Кроме того, Из-за низкого ИМТ у вас будет меньше жира, соответственно, организм будет вырабатывать меньше тепла.

Гипотиреоз. Это означает, что ваша щитовидная железа не производит достаточно определённого гормона. В итоге обмен веществ замедляется и организм не может поддерживать адекватную температуру тела. Также среди симптомов гипотиреоза выделяют тонкие и ломкие кости, сухую кожу, сухие волосы, обильные и нерегулярные менструации, увеличение массы тела без причины.

Анемия из-за недостатка железа. Связано это с тем, что благодаря железу красные кровяные переносят по всему телу кислород, за счёт чего вырабатывается тепло. Кроме того, при дефиците железа может плохо работать щитовидная железа и возникнуть гипотиреоз.