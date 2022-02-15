Девять продуктов, которые вылечат синусит

Девять продуктов, которые вылечат синуситИх перечислило издание Danas
Некоторые продукты обладают лечебными свойствами. Они способны также смягчить проявление синусита. Например, таких симптомов, как головная боль, затруднённое дыхание, покраснение кожи, давление в верхней части лица выделение из носа жидкости и пр.
Прежде всего, к подобным продуктам относятся розмарин, эвкалипт, мята. Специалисты рекомендуют добавлять эти продукты (например, каплю эвкалиптового масла) в воду перед тем, как её вскипятить и начать вдыхать пар при помощи ингалятора. Подобный метод известен своей эффективностью.
Помогает при синусите также морская соль. Из неё готовится особый раствор: необходимо для этого смешать 1/4 столовой ложки соли, 1/4 столовой ложки пищевой соды и 500 мл воды. Применяется он для профилактики заболевания и выведения секрета из носа. Впрыскивают его два-три раза в день в обе ноздри.
Ещё одно полезное средство - чеснок. Для избавления от синусита нужно приготовить раствор. Он представляет собой смесь 600 мл воды, половины стакана лимонного сока, трёх-четырёх столовых ложек мёда, трёх зубчиков чеснока. Советуют специалисты пить такой раствор трижды в день по полстакана.
Хрен тоже помогает бороться с признаками синусита. Для этого нужно употреблять ежедневно 1/2 столовой ложки соуса из этого продукта.
Вылечить нос позволит также лимон. Один из эффективных рецептов - принимать сироп из смеси лимона с другими продуктами. Необходимо добавить в 0,5 литра воды один порезанный на дольки лимон, половину столовой ложки корицы, два соцветия гвоздики, две столовые ложки сахара, а затем всё нагреть, довести до кипения, дать остыть и процедить.
Из оливкового масла можно приготовить лечебный бальзам. Для этого смешиваются следующие ингредиенты: 400 мл масла, 60 г пчелиного воска, измельчённый варёный желток.
Наконец, от синусита избавиться поможет алтей. Он позволяет выводить слизь из дыхательных путей, снять воспаление, отёк. Есть у него и свойства антиоксиданта.
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