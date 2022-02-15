Девять продуктов, которые вылечат синусит

Некоторые продукты обладают лечебными свойствами. Они способны также смягчить проявление синусита. Например, таких симптомов, как головная боль, затруднённое дыхание, покраснение кожи, давление в верхней части лица выделение из носа жидкости и пр.

Прежде всего, к подобным продуктам относятся розмарин, эвкалипт, мята. Специалисты рекомендуют добавлять эти продукты (например, каплю эвкалиптового масла) в воду перед тем, как её вскипятить и начать вдыхать пар при помощи ингалятора. Подобный метод известен своей эффективностью.

Помогает при синусите также морская соль. Из неё готовится особый раствор: необходимо для этого смешать 1/4 столовой ложки соли, 1/4 столовой ложки пищевой соды и 500 мл воды. Применяется он для профилактики заболевания и выведения секрета из носа. Впрыскивают его два-три раза в день в обе ноздри.

Ещё одно полезное средство - чеснок. Для избавления от синусита нужно приготовить раствор. Он представляет собой смесь 600 мл воды, половины стакана лимонного сока, трёх-четырёх столовых ложек мёда, трёх зубчиков чеснока. Советуют специалисты пить такой раствор трижды в день по полстакана.