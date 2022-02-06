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Девять продуктов, продлевающих жизнь

О них рассказало американское издание Eat This, Not That
Питание - один из факторов, влияющий на продолжительность жизни. При этом даже существуют продукты, которые положительно влияют на организм и позволяют прожить как можно дольше. О них - в статье.
Девять продуктов, продлевающих жизнь

Дольше всего, как отмечает автор статьи, живут люди в отдельных регионах Италии, Японии, Греции, Коста-Рике, США. Ниже - список продуктов, которые регулярно едят те, кому уже больше 100 лет.

  1. Авокадо. Это вполне стандартная пища жителей Лома-Линды (Калифорния). Также учёные в издании National Geographic подчёркивают, что авокадо помогает снизить уровень холестерина, содержит много калия, способствует снижению вероятности ожирения, диабета, а также помогает сохранять вес в норме.
  1. Фасоль. Этот продукт содержит множество питательных веществ, которые борются с различными заболеваниями. К примеру, спаржевая фасоль помогает предотвратить онкологические, сердечно-сосудистые заболевания, диабет. То же самое можно сказать о чёрной фасоли.
  1. Чеснок. Позволяет уменьшить вероятность развития у человека некоторых болезней, которые часто появляются у него в процессе старения. Также продукт предотвращает рак, диабет, сердечно-сосудистые заболевания.
  1. Картофель. К примеру, сладкий фиолетовый картофель помогает предотвратить различные болезни благодаря соединениям антоцианам. Что касается белого картофеля, то он позволяет снизить риск диабета, способствует его лечению, снижает давление.
Девять продуктов, продлевающих жизнь
  1. Оливковое масло. Журнал Nutrients отмечает, что это масло крайне полезно для организма. Например, оно препятствует набору лишнего веса, уменьшает давление, снижает вероятность развития некоторых видов рака, укрепляет здоровье в целом.
  1. Лосось. Полезен благодаря большому содержанию омега-3. Эти кислоты способствуют уменьшению хронических воспалений, уменьшают вероятность развития болезней сердца.
  1. Хлеб на закваске. Такой хлеб едят в Сардинии (Италия). Он позволяет дольше сохранить ощущение сытости, а ещё не повышает сахар в крови.
  1. Томаты. Благодаря антиоксиданту ликопину помогает уменьшать воспаления, снижает давление, вероятность развития метаболического синдрома, инсульта. Кроме того, помидоры позволяют в целом сохранить сердце здоровым. Томаты черри же, как показывают исследования, помогает при раке простаты.
  1. Вино. Учёные утверждают, что красное вино является полезным для сердца. Всё за счёт таких веществ, как полифенол, антиоксиданты. В то же время нужно помнить, что употреблять этот алкоголь нужно в умеренных количествах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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