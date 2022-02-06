Девять продуктов, продлевающих жизнь

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Девять продуктов, продлевающих жизньО них рассказало американское издание Eat This, Not That
Питание - один из факторов, влияющий на продолжительность жизни. При этом даже существуют продукты, которые положительно влияют на организм и позволяют прожить как можно дольше. О них - в статье.
Дольше всего, как отмечает автор статьи, живут люди в отдельных регионах Италии, Японии, Греции, Коста-Рике, США. Ниже - список продуктов, которые регулярно едят те, кому уже больше 100 лет.
- Авокадо. Это вполне стандартная пища жителей Лома-Линды (Калифорния). Также учёные в издании National Geographic подчёркивают, что авокадо помогает снизить уровень холестерина, содержит много калия, способствует снижению вероятности ожирения, диабета, а также помогает сохранять вес в норме.
- Фасоль. Этот продукт содержит множество питательных веществ, которые борются с различными заболеваниями. К примеру, спаржевая фасоль помогает предотвратить онкологические, сердечно-сосудистые заболевания, диабет. То же самое можно сказать о чёрной фасоли.
- Чеснок. Позволяет уменьшить вероятность развития у человека некоторых болезней, которые часто появляются у него в процессе старения. Также продукт предотвращает рак, диабет, сердечно-сосудистые заболевания.
- Картофель. К примеру, сладкий фиолетовый картофель помогает предотвратить различные болезни благодаря соединениям антоцианам. Что касается белого картофеля, то он позволяет снизить риск диабета, способствует его лечению, снижает давление.
- Оливковое масло. Журнал Nutrients отмечает, что это масло крайне полезно для организма. Например, оно препятствует набору лишнего веса, уменьшает давление, снижает вероятность развития некоторых видов рака, укрепляет здоровье в целом.
- Лосось. Полезен благодаря большому содержанию омега-3. Эти кислоты способствуют уменьшению хронических воспалений, уменьшают вероятность развития болезней сердца.
- Хлеб на закваске. Такой хлеб едят в Сардинии (Италия). Он позволяет дольше сохранить ощущение сытости, а ещё не повышает сахар в крови.
- Томаты. Благодаря антиоксиданту ликопину помогает уменьшать воспаления, снижает давление, вероятность развития метаболического синдрома, инсульта. Кроме того, помидоры позволяют в целом сохранить сердце здоровым. Томаты черри же, как показывают исследования, помогает при раке простаты.
- Вино. Учёные утверждают, что красное вино является полезным для сердца. Всё за счёт таких веществ, как полифенол, антиоксиданты. В то же время нужно помнить, что употреблять этот алкоголь нужно в умеренных количествах.
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Источник: ИноСМИ