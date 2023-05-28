Девять здоровых продуктов, которые нужно есть каждый день

Кале. В одной чашке такой капусты содержится 177 мг кальция, важного для костей. Поддерживает здоровье костей и витамин К, который тоже есть в кале (в одной чашке - 493 мкг).

Черника. В состав этой ягоды входят антиоксиданты, антоцианы, полифенолы. В статье 2018 года, опубликованной в Международном журнале молекулярных наук, отмечается, что черника улучшает зрение, защищает от рака, сахарного диабета, ожирения, нейродегенерации и дегенерации жёлтого пятна, остеопороза. Также она способна уменьшить проявление гиперлипидемии и гипертонии, болезней сердца.

Грецкие орехи. В них много полезных жиров, которые отличаются противовоспалительным эффектом. Также известно, что грецкие орехи (так же, как и миндаль, фундук) увеличивают количество белка, способствующего производству новых клеток мозга.

Семена чиа. Согласно диетическим рекомендациям Министерства сельского хозяйства США для американцев, взрослым женщинам в возрасте до 50 лет в день нужно получать 25-28 г клетчатки в день, мужчинам до 50 лет - 31-34 г клетчатки в день. Благодаря семенам чиа вы сможете получить почти треть суточной потребности в клетчатке. Также эти семена богаты антиоксидантами, защищающими от хронических болезней.

Шпинат. Он богат питательными веществами, в том числе витамином С, К, кальцием. Известно также, что шпинат благотворно влияет на сердце за счёт содержащихся в нём нитратов.