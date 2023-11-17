Девять «здоровых» продуктов, в которых сахара больше, чем вы думаете

Цельнозерновые хлопья. Даже самые полезные на первый взгляд варианты таких хлопьев могут иметь много добавленного сахара.

Безглютеновое печенье. Не всегда оно лучше, чем обычное печенье с глютеном. Всё потому, что в его состав может входить большое количество сахара.

Протеиновые батончики. Ищите батончики, в которых будет не менее 10 г белка, 3 г клетчатки, а также менее 5 г добавленного сахара.

Сухофрукты. Перед покупкой изучите информацию о пищевой ценности этих продуктов. Указано это всё на этикетке.

Молоко растительного происхождения. Даже в овсяном молоке может быть много сахара.

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