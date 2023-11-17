Фитнес и здоровье
06:45, 17 ноября 2023
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Девять «здоровых» продуктов, в которых сахара больше, чем вы думаете

Будьте начеку

У большинства полезных для здоровья продуктов есть общие характеристики. Например, это наличие в их составе белка , клетчатки и полезных жиров, а также минимальное количество пустых калорий. При этом важно всегда проверять количество сахара в пище. Даже в той, которая кажется «здоровой».

Консервированный суп. Даже в таких супах может содержаться сахар. Ищите те варианты, которые содержат не менее 10 г белка, 3 г клетчатки и 9 г добавленного сахара.

Батончики мюсли. Например, в батончике Nature Valley Oats and Honey Granola содержится 11 г добавленного сахара, всего 2 г клетчатки и 3 г белка. Выбирайте такие батончики, в которых будет не менее 3 г клетчатки и меньше 5 г добавленного сахара.

Овсянка быстрого приготовления. Многие ароматизированные овсяные хлопья быстрого приготовления содержат большое количество добавленного сахара.

Нежирный йогурт. В большинстве таких йогуртов содержится много добавленного сахара.

Девять «здоровых» продуктов, в которых сахара больше, чем вы думаете
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Цельнозерновые хлопья. Даже самые полезные на первый взгляд варианты таких хлопьев могут иметь много добавленного сахара.

Безглютеновое печенье. Не всегда оно лучше, чем обычное печенье с глютеном. Всё потому, что в его состав может входить большое количество сахара.

Протеиновые батончики. Ищите батончики, в которых будет не менее 10 г белка, 3 г клетчатки, а также менее 5 г добавленного сахара.

Сухофрукты. Перед покупкой изучите информацию о пищевой ценности этих продуктов. Указано это всё на этикетке.

Молоко растительного происхождения. Даже в овсяном молоке может быть много сахара.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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