Диабетические раны научились заживлять электричеством

Диабетики в 15 раз чаще подвергаются ампутации из-за ран и язв на ногах, поэтому даже за небольшими порезами, царапинами и царапинами необходимо тщательно следить.

Так, исследователи использовали электричество для стимулирования заживления, что не является новой концепцией, но они обнаружили, что клетки кожи электротактичны и будут мигрировать в направлении электрического поля. Исследователи использовали этот принцип, чтобы электрическим током направлять клетки для более быстрого заживления ран, особенно у диабетиков.

Исследователи создали микрофлюидную платформу, сочетающую графен, индуцированный лазером, и интегрированный гидрогель, который мог поддерживать электрическую стимуляцию постоянным током в течение нескольких часов.

Они обнаружили, что стимуляция постоянным током приводила к более быстрому закрытию раны во всех случаях и не оказывала негативного влияния на клетки. Ранозаживляющий эффект был сильнее, когда ток подавался только на одну сторону раны. После 12 часов однонаправленной стимуляции клетки закрылись примерно на 34% по сравнению с 12% в нестимулированных контрольных клетках.

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