Диета без мяса может быть полезной. Но только если правильно составить рацион

В то же время веганская диета не гарантирует вам хорошего здоровья. Всё зависит от того, что конкретно вы едите. Также сейчас можно найти всё больше готовых блюд для веганов, а такие блюда содержат соль, сахар, жир, которые помогают улучшить их вкус. Такие продукты (то есть обработанные) содержат эмульгаторы и трансжиры, способные навредить полезным бактериям в кишечнике.

Кроме того, из-за плохо составленной веганской диеты вы можете не получать достаточно ниацина, рибофлавина (витамина B2), витамина D, кальция, йода, селена или цинка. Веганы больше остальных рискуют столкнуться с анемией из-за того, что им будет не хватать омега-3 и витамина В12. Ещё учёные утверждают, что существует связь между веганством и меньшей плотностью костей, а это может способствовать повышенному риску переломов.

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