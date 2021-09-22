"Диета для ума" улучшила мышление пожилых людей

"Мы обнаружили, что более высокий показатель был связан с улучшением памяти и навыков мышления независимо от наличия патологий, приводящих к болезни Альцгеймера, и других распространенных возрастных патологий головного мозга. Похоже, что диета обладает защитными свойствами и может способствовать когнитивной устойчивости у пожилых людей", - отметил Клодиан Дхана, доктор медицинских наук, доктор философии, доцент кафедры гериатрии и паллиативной медицины факультета внутренней медицины Медицинского колледжа Раша.

Сама "диета для ума" включает в себя 15 компонентов, в том числе 10 "групп продуктов, полезных для мозга" и 5 - "нездоровых": красное мясо, масло и маргарин, сыр, выпечка и сладости, а также картошка фри или фастфуд.

Результаты исследования опубликованы 14 сентября в Journal of Alzheimer's Disease.

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