"Диета для ума" улучшила мышление пожилых людей

"Диета для ума" улучшила мышление пожилых людейЭто доказали учёные из Медицинского центра Университета Раша
Сотрудники Медицинского центра Университета Раша в рамках недавнего исследования изучили влияние питания (в частности, MIND-диеты) на когнитивные функции пожилых людей.
В эксперименте участвовали 569 человек, которые ежегодно проходили тестирования для выявления проблем с памятью и мышлением. С 2004 года им выдавать вопросник, где они отмечали, насколько часто за предыдущий год употребляли 144 указанных продукта. Ориентируясь на эти ответы, учёные оценили то, насколько каждый участник придерживался MIND-диеты. Затем они подсчитали среднюю оценку от начала исследования до смерти человека.
"Мы обнаружили, что более высокий показатель был связан с улучшением памяти и навыков мышления независимо от наличия патологий, приводящих к болезни Альцгеймера, и других распространенных возрастных патологий головного мозга. Похоже, что диета обладает защитными свойствами и может способствовать когнитивной устойчивости у пожилых людей", - отметил Клодиан Дхана, доктор медицинских наук, доктор философии, доцент кафедры гериатрии и паллиативной медицины факультета внутренней медицины Медицинского колледжа Раша.
Сама "диета для ума" включает в себя 15 компонентов, в том числе 10 "групп продуктов, полезных для мозга" и 5 - "нездоровых": красное мясо, масло и маргарин, сыр, выпечка и сладости, а также картошка фри или фастфуд.
Результаты исследования опубликованы 14 сентября в Journal of Alzheimer's Disease.
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