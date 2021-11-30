Диета и онлайн-программа упражнений помогли похудеть

Как отмечается в материале издания Medical Xpress, в результате применения дистанционных программ упражнений и соблюдения диеты людям удалось не только снизить вес на 10 процентов, но и уменьшить боль в коленях. Данные проведённого исследования опубликованы в издании Annals of Internal Medicine.

Для проведения эксперимента были отобраны более 400 пациентов с остеоартритом коленного сустава. В течение шести месяцев исследователи оценивали, насколько эффективны две онлайн-программы упражнений: состоящая только из упражнений и из упражнений и диеты. Кроме того, была выделена отдельная группа людей, которые получали только информацию и здоровье, похудении и не взаимодействовали дистанционно с диетологами и физиотерапевтами в отличие от двух других групп.