Диета и онлайн-программа упражнений помогли похудеть

Диета и онлайн-программа упражнений помогли похудетьЭто подтвердилось в ходе недавнего исследования
Как отмечается в материале издания Medical Xpress, в результате применения дистанционных программ упражнений и соблюдения диеты людям удалось не только снизить вес на 10 процентов, но и уменьшить боль в коленях. Данные проведённого исследования опубликованы в издании Annals of Internal Medicine.
Для проведения эксперимента были отобраны более 400 пациентов с остеоартритом коленного сустава. В течение шести месяцев исследователи оценивали, насколько эффективны две онлайн-программы упражнений: состоящая только из упражнений и из упражнений и диеты. Кроме того, была выделена отдельная группа людей, которые получали только информацию и здоровье, похудении и не взаимодействовали дистанционно с диетологами и физиотерапевтами в отличие от двух других групп.
Выяснилось, что две группы, которые общались с врачами, ощутили улучшение качества жизни, облегчение боли в коленях. Такие пациенты стали реже пить обезболивающие, а ещё им удалось снизить вес.
По словам ведущего исследователя и директора Центра здоровья, физических упражнений и спортивной медицины Мельбурнского университета Кима Беннелла, в среднем участники исследования потеряли 10,2 килограмма за шесть месяцев. У большинства испытуемых также наблюдалось значительное уменьшение боли в коленях.