Диетические напитки оказались одной из причин ожирения

Группа исследователей из Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии выяснила, что диетические напитки с подсластителем сукралозой способны повышать аппетит у пациентов с ожирением, а также у женщин. Результаты научного эксперимента были опубликованы в издании JAMA Network Open.

В данном исследовании приняли участие 74 человека, имеющих нормальный вес, избыточный или страдающих от ожирения. Им нужно было трижды выпить по 300 миллилитров сладкого напитка с сахарозой (столовым сахаром), с сукралозой или обычной воды. Затем в течение двух часов у испытуемых проверялись три пункта: количество закусок, которые они ели после каждого напитка, активацию областей мозга, связанных с аппетитом, в ответ на изображения высококалорийной пищи (бургер, пончик), а также уровень глюкозы, сахара и других гормонов, ответственных за метаболизм.