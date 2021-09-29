Диетические напитки оказались одной из причин ожирения

Диетические напитки оказались одной из причин ожиренияНа это указывает исследование американских учёных
Группа исследователей из Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии выяснила, что диетические напитки с подсластителем сукралозой способны повышать аппетит у пациентов с ожирением, а также у женщин. Результаты научного эксперимента были опубликованы в издании JAMA Network Open.
В данном исследовании приняли участие 74 человека, имеющих нормальный вес, избыточный или страдающих от ожирения. Им нужно было трижды выпить по 300 миллилитров сладкого напитка с сахарозой (столовым сахаром), с сукралозой или обычной воды. Затем в течение двух часов у испытуемых проверялись три пункта: количество закусок, которые они ели после каждого напитка, активацию областей мозга, связанных с аппетитом, в ответ на изображения высококалорийной пищи (бургер, пончик), а также уровень глюкозы, сахара и других гормонов, ответственных за метаболизм.
В итоге оказалось, что зоны мозга, отвечающие за аппетит, проявляют высокую активность после напитков с искусственным подсластителем именно у женщин и у тех, кто имел диагноз "ожирение". При употреблении напитков с настоящим сахаром эта активность была меньше. Кроме того, после напитков с сукралозой у участников уровень гормонов, сигнализирующих о сытости, снизился. Эксперты добавляют, что женщины после употребления диетических напитков с подсластителями ели больше, чем после напитков с сахарозой. При этом исследователи подчёркивают, что все испытуемые были более голодными, чем обычно, и это могло сказаться на результатах.
"Изучая различные группы, мы смогли показать, что женщины и люди с ожирением могут быть наиболее чувствительны к искусственным подсластителям. Для этих групп употребление напитков с такими подсластителями может быть связано с повышенным чувством голода, что, в свою очередь, приведёт к потреблению большего количества калорий", - сказала Кэтлин Пейдж, доктор медицинских наук, автор-корреспондент исследования и доцент Медицинской школы Кека.