«Диетические» продукты, которые на самом деле мешают вам похудеть

Смузи-боул.

Это сладкое блюдо и в нём много калорий.

Суши.

Дел в майонезе и других соусах.

Кокосовое масло.

В нём высоко содержание насыщенных жиров, поэтому переусердствовать с таким маслом не стоит.

Конфеты без сахара.

В них всё равно есть подсластители.

Кето мороженое.

В нём понижено содержание углеводов, но при этом может быть даже больше калорий, чем в обычном мороженом.

Безглютеновый хлеб.

Как правило, такой содержит больше калорий и меньше клетчатки.

Агава.

Это, по сути, ещё один причудливо звучащий сахар.

Роллы.

Это точно не лучше сендвича.