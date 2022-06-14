«Диетические» продукты, которые на самом деле мешают вам похудеть

«Диетические» продукты, которые на самом деле мешают вам похудетьНе всё ПП, что кажется
- Смузи-боул.
Это сладкое блюдо и в нём много калорий.
- Суши.
Дел в майонезе и других соусах.
- Кокосовое масло.
В нём высоко содержание насыщенных жиров, поэтому переусердствовать с таким маслом не стоит.
- Конфеты без сахара.
В них всё равно есть подсластители.
- Кето мороженое.
В нём понижено содержание углеводов, но при этом может быть даже больше калорий, чем в обычном мороженом.
- Безглютеновый хлеб.
Как правило, такой содержит больше калорий и меньше клетчатки.
- Агава.
Это, по сути, ещё один причудливо звучащий сахар.
- Роллы.
Это точно не лучше сендвича.
- Энергетические батончики.
Они могут быть очень калорийными. Стоит внимательно читать состав.
- Фраппучино.
Тут всё понятно — это сладкий напиток.
- Покупные салаты.
«Цезарь» не поможет похудеть.
- Замороженная пицца.
В ней содержится масса дополнительных калорий и жира.
- Готовые смузи.
В них может быть добавленный сахар.
- Гранола.
Тоже может быть слишком сладкой.
15, Диетическая содовая.
Исследование показало, что такая газировка не лучше обычной.
- Десерты с низким содержанием углеводов.
Тоже высококалорийны.
Сухофрукты.
Обезжиренная заправка.
Часто обезжиренная заправка содержит больше сахара.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.