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Фитнес и здоровье
06:45, 22 декабря 2023
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Диетолог дал пять советов по питанию в праздники

Следуя им, вы не наберёте вес

Доктор медицинских наук Ким Шапиры рассказала, о чём людям обязательно нужно помнить во время праздников.

Разработайте план. Решите, что и сколько вы будете есть. Это вовсе не сложно.

Наслаждайтесь едой. Для этого ешьте медленно. Так организм сразу поймёт, насытились вы или ещё нет.

Диетолог дал пять советов по питанию в праздники
© Shutterstock

Сидите за столом без телефона. Это позволит вам насладиться каждым кусочком блюда.

Избавьтесь от отвлекающих факторов. Исследования показывают, что существует связь между отвлечением во время приёма пищи и увеличением веса. К примеру, праздничный фильм лучше посмотреть уже после того, как вы поели.

Пейте много воды. Рекомендуется выпивать восемь чашек в день.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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