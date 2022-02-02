Диетолог дал советы в борьбе с выпадением волос после COVID-19

Тутельян заявил, что все дело в витаминах. Поэтому, по его словам, необходимо принимать целый комплекс витаминов группы В, D, A в достаточно большом объеме.

Если говорить более конкретно, то он посоветовал есть больше печени и морепродуктов, потому что в них содержится большое количество цинка. Особое внимание стоит уделить печени куриной и говяжьей – они содержат много железа, которое также способствует остановке выпадения волос. И не стоит забывать про овощи, как например зеленый горошек, бобовые и шпинат, заявил диетолог.

По его словам, иногда процесс потери волос может быть вызван недостатком коллагена. Однако организм человека не имеет ферментов, благодаря которым этот белок усваивался бы из пищи, поэтому имеет смысл употреблять то, что может его продуцировать, объяснил Тутельян.

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