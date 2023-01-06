Диетолог дала советы по похудению после новогодних праздников

Она посоветовала употреблять 500-700 гр. овощей в день, они не только создают условия для поддержания иммунитета, но и обеспечивают хорошую детоксикацию – выведение тех продуктов, “которые накопились в организме из-за злоупотребления большим количеством сладкого и жирного”, - объяснила врач.

Она также советует включить в рацион витаминные добавки и употреблять больше белков натурального происхождения. А если быть точнее, то: два-три раза в неделю красное мясо, а для людей старше 45 лет - раз в десять дней или в неделю.

По словам диетолога, от соли следует отказаться, так как она удерживает влагу. Кроме того, Королева рекомендовала пить много воды, чтобы организм быстрее избавлялся от лишних веществ.

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