Диетолог: добавив молоко в кофе, вы потеряете его полезные свойства

По словам эксперта, полезные антиоксиданты и катехины, которыми богат кофе, легко связываются с белками и кальцием. Как объяснила Саволюк, если вы добавляете в напиток молоко или сливки, то вся его польза теряется. К тому же танин, который содержится в кофе, трудно переваривается с белками.

Если говорить о кофе, то Саволюк посоветовала пить его лишь во время завтрака или между перекусами, потому что оно сильно обезвоживает организм и нарушает кислотно-щелочной баланс в пользу кислотности, по ее словам, кофе каждый раз стоит запивать стаканом воды.

Однако не стоит забывать и про индивидуальную непереносимость. К примеру, этот напиток запрещают употреблять при риске остеопороза, гипертонии, людям с гастритом, язвой или наличии кокков в организме, заявила диетолог.