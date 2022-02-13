Диетолог: какие напитки помогут вам похудеть

По словам диетолога, центр насыщения и центр, который отвечает за ощущение жажды, находятся достаточно близко. Так, если человеку кажется, что он теряет силы, то ему стоит всего лишь попить, а если еще чего-то теплого, объемного, вязкого, с клетчаткой, то ему точно станет легче, объяснила Соломатина.

Если говорить о прохладных напитках, то диетолог советует пить низкокалорийные соки, например, тыквенный, томатный. Мякоть, отчасти, способствуют насыщению, таким образом можно добавить в свой рацион смузи, но пить обязательно “как перемололи”, то есть с мякотью. Если хочется чего-то попроще, то и вода с лимоном вполне подойдет, главное, чтобы ЖКТ был в порядке. Также не стоит сбрасывать со счетов кефир, в который можно добавить корицу и молотый имбирь, считает диетолог.

Среди горячих же напитков Соломатина выделяет зеленый чай, в который можно добавить немного меда, потому что такой чай стимулирует и тонизирует нервную систему, что придаст вам сил. А вместо сладкого подойдет какао, в который можно добавить немного молока, главное чтобы какао был натуральный, горький. А сладость добавить с помощью фиников, инжира, кураги или небольшого кусочка темного шоколада. Главное – не отвлекаться от такого приема пищи, а “смаковать”.

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