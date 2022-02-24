Диетолог: кофе может нанести вред работе мозга

Диетолог: кофе может нанести вред работе мозгаЗамедлив его
Помимо своего тонизирующего эффекта, кофе способно и замедлить работу центральной нервной системы, отмечает Круглова.
Особенно это заметно, когда человек сталкивается с дефицитом сна. Если стимулировать себя большим количеством кофеина, то в конечном итоге это может привести к повышению тревожности, снижению работоспособности и когнитивных способностей
При этом, по словам диетолога, для “замедления” мозга достаточно выпить больше трех чашек кофе в день. Норма употребления кофеина – 400 мг, как отметила врач.
После употребления такого количества кофеина начнется снижение работоспособности. Однако этот процесс — очень индивидуальный, эффект проявляется у всех через разное время после злоупотребления
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