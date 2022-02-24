Фитнес и здоровье
Сегодня в 21:04
1 мин.

Диетолог: кофе может нанести вред работе мозга

Замедлив его
Кофе всегда бодрит, однако его не стоит пить так часто, предупреждает врач-диетолог Наталья Круглова. По ее словам, кофе способно вызвать замедление работы мозга.
Диетолог: кофе может нанести вред работе мозга

Помимо своего тонизирующего эффекта, кофе способно и замедлить работу центральной нервной системы, отмечает Круглова.

Особенно это заметно, когда человек сталкивается с дефицитом сна. Если стимулировать себя большим количеством кофеина, то в конечном итоге это может привести к повышению тревожности, снижению работоспособности и когнитивных способностей

Наталья Круглова
Диетолог

При этом, по словам диетолога, для “замедления” мозга достаточно выпить больше трех чашек кофе в день. Норма употребления кофеина – 400 мг, как отметила врач.

После употребления такого количества кофеина начнется снижение работоспособности. Однако этот процесс — очень индивидуальный, эффект проявляется у всех через разное время после злоупотребления

Наталья Круглова
Диетолог

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Радио “Спутник”
Новости партнеров
Новости партнеров