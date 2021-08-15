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Диетолог назвал беспроблемный способ похудеть без подсчёта калорий

Нужно лишь контролировать наполнение своих порций
Нэнси Дехра, диетолог из Индии, поделилась с The Indian Express эффективным методом, позволяющим сбросить вес.
Диетолог назвал беспроблемный способ похудеть без подсчёта калорий

Эксперт сообщила, что эта методика позволит есть досыта и в то же время худеть. Весь секрет - в организации наполнения своей тарелки.

По словам Дехры, треть порции должна состоять из любых продуктов, содержащих углеводы, а две третьих - из салата, овощей и белковой пищи. Первым делом съесть нужно именно овощи с белками. Так вы не будете объедаться, а со временем начнёте даже незаметно для себя уменьшать калорийность еды, лежащей на тарелке.

Диетолог назвал беспроблемный способ похудеть без подсчёта калорий

Специалист также подчёркивает, что такой способ похудения не требует особых усилий и позволяет разнообразить ежедневный рацион.