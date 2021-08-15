Диетолог назвал беспроблемный способ похудеть без подсчёта калорий

Эксперт сообщила, что эта методика позволит есть досыта и в то же время худеть. Весь секрет - в организации наполнения своей тарелки.

По словам Дехры, треть порции должна состоять из любых продуктов, содержащих углеводы, а две третьих - из салата, овощей и белковой пищи. Первым делом съесть нужно именно овощи с белками. Так вы не будете объедаться, а со временем начнёте даже незаметно для себя уменьшать калорийность еды, лежащей на тарелке.