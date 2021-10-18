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Диетолог назвал недорогие продукты для похудения

Среди них есть морковь
Эндокринолог, диетолог Анастасия Тараско рассказала, что вопреки опасениям многих людей, продукты для похудения могут быть недорогими. Она перечислила такие.
Диетолог назвал недорогие продукты для похудения

Диетолог сказала, что в диету следует включить всевозможные цветные овощи, кроме высококрахмалистых: кукурузы и картофеля. Можно есть капусту, кабачки, зелень и так далее. «Ограничений в потреблении овощей нет, единственное условие — не заправлять их какими-то замысловатыми сложными соусами и заправками», — добавила Тараско.

Также следует употреблять легкоусвояемый белок. Он содержится в курице, индейке, говядине, яйцах и твороге. Также можно добавить цельные крупы, нерафинированные растительные масла — самое недорогое подсолнечное масло, сезонные фрукты или сухофрукты, мёд.

Тараско сделал упор на моркови — это недорогой и низкокалорийный продукт. Хороши и шпинат, бобовые, грейпфрут.

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