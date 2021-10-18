Диетолог назвал недорогие продукты для похудения

Диетолог сказала, что в диету следует включить всевозможные цветные овощи, кроме высококрахмалистых: кукурузы и картофеля. Можно есть капусту, кабачки, зелень и так далее. «Ограничений в потреблении овощей нет, единственное условие — не заправлять их какими-то замысловатыми сложными соусами и заправками», — добавила Тараско.

Также следует употреблять легкоусвояемый белок. Он содержится в курице, индейке, говядине, яйцах и твороге. Также можно добавить цельные крупы, нерафинированные растительные масла — самое недорогое подсолнечное масло, сезонные фрукты или сухофрукты, мёд.

Тараско сделал упор на моркови — это недорогой и низкокалорийный продукт. Хороши и шпинат, бобовые, грейпфрут.

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