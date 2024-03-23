Диетолог назвала главную ошибку при похудении, из-за которой нет результата

Эксперт подчеркнула, что при похудении нельзя игнорировать физические нагрузки, что частот упускают из виду. Сюда же добавляется и несоблюдение нормального режима питания.

К примеру, когда человек пытается снизить суточный калораж и увеличить потребление белка, является грубой ошибкой.

«Во время отсутствия питания организм испытывает большой стресс и начинает ещё больше накапливать жира, потому что он полагает, что, может, его вообще перестанут кормить. Большой ошибкой является отсутствие физической нагрузки. Если организм не будет тренироваться, то не будет расходовать больше калорий. Сам по себе метаболизм не увеличится», — рассказала Волынкина.

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