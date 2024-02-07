Диетолог назвала главные преимущества для здоровья употребления большого количества рыбы

Большое количество омега-3. Особенно много этих кислот в жирной рыбе типа лосося и скумбрии. Известно, что омега-3 уменьшают воспаление, поддерживают работу мозга. Также большое количество жирных кислот омега-3 содержится в тунце, сельди, сардинах.

Низкокалорийность. По данным Министерства сельского хозяйства США, порция трески весом 85 г содержит 67 ккал.

Хороший источник витамина D. Из тунца и лосося вы естественным образом получите этот витамин. В одной порции лосося весом 113 г содержится 100% суточной нормы витамина D.

Множество белка. Белок — важный макронутриент, который способствует росту и восстановлению мышц, повышает чувство сытости, поддерживает здоровье в целом.

Насыщение. Это происходит за счёт белка в составе рыбы.

Поддержание здоровья сердца. Известно, что регулярное употребление рыбы связано с пользой для сердца благодаря наличию жирных кислот омега-3.