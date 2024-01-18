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Фитнес и здоровье
18:00, 18 января 2024
1 мин.

Диетолог назвала лучший обед для похудения

Приготовьте специальный салат
Одно исследование показало, что обед после 3 часов дня может привести к меньшей потере веса, чем до 3 дня. Но какое блюдо лучше всего для него подойдёт?

Эми Гудсон, зарегистрированный диетолог и сертифицированный специалист по спортивной диетологии, сказала, что лучший обед для похудения — это салат. Однако он должен быть сбалансированным в плане калорий, питательных веществ, вкуса, сытости.

Диетолог назвала лучший обед для похудения
© Shutterstock

Эксперт по питанию порекомендовала приготовить салат со смесью зелени, тремя унциями лосося, одной столовой ложкой сыра фета, одной столовой ложкой измельченных грецких орехов, 1/4 стакана ягод, 1/4 стакана киноа, 1/4 среднего авокадо и бальзамическим уксусом. Это будет как раз идеальным обедом.

Исследования также показывают, что увеличение потребления овощей может снизить риск набора веса или избыточного веса/ожирения. А овощи часто встречаются в салатах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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