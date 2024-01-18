Диетолог назвала лучший обед для похудения

Диетолог назвала лучший обед для похуденияПриготовьте специальный салат
Эми Гудсон, зарегистрированный диетолог и сертифицированный специалист по спортивной диетологии, сказала, что лучший обед для похудения — это салат. Однако он должен быть сбалансированным в плане калорий, питательных веществ, вкуса, сытости.
Эксперт по питанию порекомендовала приготовить салат со смесью зелени, тремя унциями лосося, одной столовой ложкой сыра фета, одной столовой ложкой измельченных грецких орехов, 1/4 стакана ягод, 1/4 стакана киноа, 1/4 среднего авокадо и бальзамическим уксусом. Это будет как раз идеальным обедом.
Исследования также показывают, что увеличение потребления овощей может снизить риск набора веса или избыточного веса/ожирения. А овощи часто встречаются в салатах.
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