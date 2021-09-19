Диетолог назвала неподходящее время для употребления кофе

Специалист сообщила, что кофе нельзя пить натощак. По её словам, этот напиток стимулирует выработку соляной кислоты. Если пить его натощак, то начнётся выработка желудочного сока для переваривания пищи. При этом никакой пищи не поступает. Человек с проблемами желудочно-кишечного тракта может испытать сильный дискомфорт в такой ситуации.

«У людей, которые склонны к повышенной кислотности желудка, особенно с гастритом, это может вызывать боль, дискомфорт, изжогу. Поэтому пить кофе нужно обязательно вместе с едой или после еды», — сказала специалист.

Также она отметила, что вечером кофе тоже не стоит пить. Лучше сделать это раньше, чем за три-четыре часа до сна.