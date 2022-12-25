Диетолог назвала способы предотвратить похмелье во время праздников

Диетолог назвала способы предотвратить похмелье во время праздниковВоспользуйтесь этими советами
Сезон новогодних вечеринок в самом разгаре. Поэтому сейчас особенно актуальны способы избавления от похмелья. И их перечислила Клэр Кони, эксперт по питанию из Well Actually.
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Возможно, вам захочется принять таблетку парацетамола после того, как вы проснётесь с похмельем. Но, по словам диетолога Клэр Кони, есть и другие эффективные способы избавиться от неприятных ощущений в желудке и от боли в голове.
Прежде всего, важно дать организму правильно избавиться от токсинов. Так, процесс дефекации можно поддержать при помощи употребления большого количества горячей воды и горячей воды с лимоном, сока, клетчатки. Это поможет восстановить энергию.
Кроме того, одна из причин похмелья - это обезвоживание. Поэтому после каждого спиртного напитка постарайтесь пить воду.
Также специалист порекомендовала ввести в рацион витамин D. Этот витамин помогает в усвоении магния, количество которого уменьшается при употреблении алкоголя. Поэтому данный витамин - отличное средство для предотвращения похмелья. Ещё полезно будет в качестве пищевой добавки принимать в праздники цинк. Этот элемент играет главную роль в том, чтобы печень могла эффективно перерабатывать алкоголь.
Цинк можно получить из молочных продуктов, органического мяса, дикой рыбы, моллюсков, семян, орехов, яиц. Усвоению цинка способствуют замоченные на ночь чечевица и нут.
Наконец, убедитесь, что уровень сахара в крови у вас в норме. Из-за алкоголя количество сахара в крови сильно возрастает. Стабилизировать его поможет потребление достаточного количества белка в течение дня.
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