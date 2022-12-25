Диетолог назвала способы предотвратить похмелье во время праздников

Возможно, вам захочется принять таблетку парацетамола после того, как вы проснётесь с похмельем. Но, по словам диетолога Клэр Кони, есть и другие эффективные способы избавиться от неприятных ощущений в желудке и от боли в голове.

Прежде всего, важно дать организму правильно избавиться от токсинов. Так, процесс дефекации можно поддержать при помощи употребления большого количества горячей воды и горячей воды с лимоном, сока, клетчатки. Это поможет восстановить энергию.

Кроме того, одна из причин похмелья - это обезвоживание. Поэтому после каждого спиртного напитка постарайтесь пить воду.