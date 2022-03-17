Диетолог назвала завтрак, который поможет вам сохранить мышечную массу

Даже если вы не стремитесь набрать массу в тренажерном зале, все равно важно соблюдать диету, богатую питательными веществами, которые способствуют развитию мышц, особенно с возрастом: по словам диетологов, после 30 лет мы теряем 3-8% мышечной массы каждое десятилетие.

Белок необходим для поддержания мышечной силы, вот почему греческий йогурт является популярным вариантом; греческий йогурт богат белком – около 16 граммов белка содержится в 150 граммовой порции, что близко к рекомендуемой норме потребления белка для создания и поддержания мышц, считают эксперты.

“Потребляйте 25-35 граммов белка с каждым приемом пищи, а также дополнительно перекусывайте в течение дня для оптимального поддержания мышц и подпитки после тренировок”, - советует диетолог Лорен Харрис-Пинкус.

Но если вы действительно хотите получить максимальную пользу для своих мышц, одного белка недостаточно. Вашему организму нужны дополнительные питательные вещества – жиры, что содержатся в авокадо, оливковом масле, орехах, семечках и жирной рыбе, а также достаточное количество кальция, витамина D, магния, железа и калия, говорит Харрис-Пинкус.