Диетолог обозначила безопасную дозу алкоголя на Новый год

Она уточнила, что эта доза считается “относительно безопасной”. Специалист также посоветовала отказаться от коктейлей и газированных напитков в новогоднюю ночь.

По словам врача, сухое белое вино является самым низкокалорийным алкогольным напитком, оно также содержит мало этилового спирта, что снижает нагрузку на печень.

Диетолог также рекомендовала не пить больше одного бокала шампанского, после чего стоит перейти на сухое вино. Она добавила, что очень вредно смешивать алкоголь с сахаросодержащими напитками, так как это способствует его всасыванию в кровь, в результате чего человек быстрее пьянеет.

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